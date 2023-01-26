Nilüfer Belediyesi ve LÖSEV işbirliğiyle düzenlenen seramik atölyesine katılanlar keyifli anlar yaşarken, farklı bir deneyim yaşadı.

Nilüfer Belediyesi ve LÖSEV işbirliğiyle düzenlenen seramik atölyesine katılanlar keyifli anlar yaşarken, farklı bir deneyim yaşadı.

Nilüfer Belediyesi Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyelerini atölyede buluşturdu. LÖSEV’in yetişkin hastalara yönelik Türkiye çapında gerçekleştirdiği ‘Hayat Bağları’ projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılanlar farklı bir deneyim edindi. Türkiye çapında bu ay eşzamanlı yürütülen projeyle hastaların moral ve motivasyonunun artırılması hedeflendi. Nilüfer Belediyesi’nin seramik atölyesine katılan yetişkinler, eğitmen Selin Aslan ile birlikte çalışma imkanı buldu. Seramik hamurunu şekillendirerek farklı üretimler ortaya koyan katılımcılar, atölyede iyi zaman geçirdiklerini belirterek Nilüfer Belediyesine ve vakfa teşekkür etti.