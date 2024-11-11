Düzce Üniversitesi Öğrenci Toplulukları, 2-8 kasım lösemili çocuklar haftası dolayısıyla lösemi hastalığına yönelik farkındalık oluşturmak ve hastalıkla mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği bünyesindeki çocuk kemoterapi ünitesinde tedavi gören çocuk hastalarla bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Öğrenci Toplulukları ile özel bir eğitim kurumu öğrencileri ve eğitimcilerinin destek verdiği etkinlik ile çocuk hastalar ve ailelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak, yaşadıkları bu zor süreçte her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek ve lösemi hastalığına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlandı. Çocuklara çeşitli hediyelerin takdim edilerek eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği organizasyona, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Kocabay, Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, Çocuk Hematolojisi-Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak başta olmak üzere hastanemiz idaresi ve personelleri de katılım sağladı.

Kenan Kocabay, çocukluk çağı kanseri tedavisinde büyük yol kat edildiğini bildirdi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak bu hastaların tanı ve tedavisinde tüm personelin özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini dile getiren Kocabay, ailelere müsterih olmaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere ve eğitimcilere emeklerinden ötürü teşekkür eden Çocuk Hematolojisi-Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak, çocukluk çağı kanserlerinde çok yüz güldürücü sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Bu hastalığa yakalanmanın felaket olmadığını dile getiren Doç. Dr. Çakmak, tedavi şansının yüksek olduğunu vurguladı.

Moral ve motivasyon açısından bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade eden Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, düzenlenen organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Organizasyonda öğrenciler, çocuklarla çeşitli etkinlikler yaparak keyifli vakit geçirmeleri sağladı.