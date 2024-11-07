Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen şenlikte tedavisi biten ve devam eden çocuklar gönüllerince eğlendi. Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi, KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü; "Lösemi artık tedavi edilebilir bir hastalık diyebiliriz" dedi.

KANKA Derneği tarafından 2-8 Kasım tarihleri arasında kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla şenlik düzenlendi. ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi bahçesinde düzenlenen şenlikte, tedavisi biten ve devam eden çocuklar kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Spor AŞ tarafından düzenlenen etkinlikle de moral bulan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

"Lösemi artık tedavi edilebilir bir hastalık"

Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi, KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Bizde bugünü seçtik. Bizim tedavi ettiğimiz, sağlığına kavuşan çocuklarımızı bir araya getirerek eğlenceli bir gün geçirmek istiyoruz. O yüzden buna KANKA Derneği’nin 2. Geleneksel Lösemi Şenlikleri diyoruz. İnşallah bütün çocuklarımız şifa bulur ve burada lösemiyi yendikten sonra oyunlarına devam ederler. Bundan 25 yıl öncesinde lösemi yüzde 30-40’larda tedavi edilen bir hastalıktı. Günümüzde kemik iliği nakillerinin ve yeni akıllı ilaçların devriye girmesi ile şu an tedavi edilebilir bir hastalık. O yüzden çocuklarımız çok şanslı. Bizde bu hastanede dünyada yapılabilen her türlü nakili yapabiliyoruz. Çocuklarımızın şuanda lösemiden kurtulma şansları çok yüksek. Lösemi artık tedavi edilebilen bir hastalık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.