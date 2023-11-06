Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) lösemili çocuklar için açtığı stant ile hem farkındalık oluşturuyor hem de elde edilen gelirler bağışlanarak lösemili çocuklara maddi destek oluyor.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop bölgelerine elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ kurumsal sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. YEDAŞ, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemi hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliği ile Genel Müdürlük binasında stant açtı.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerini toplumda olumlu bir etki oluşturmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak gören YEDAŞ, 2-8 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Lösemi Farkındalık Haftası’na dikkat çekiyor. Farkındalık etkinliğine ev sahipliği yapan YEDAŞ bu önemli konuya vurgu yapmak amacıyla kendi bünyesinde LÖSEV iş birliği ile stant açtı. Çalışanlar çeşitli ürünleri satın alarak LÖSEV’e bağışta bulunuyor. Elde edilen gelir, vakfın lösemiyle mücadele eden çocukların yardım çalışmalarına aktarılıyor. Çalışanlar bu girişimi destekleyerek yalnızca olumlu bir etki oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda hayati bir amaç için fon topluyor. Stantta bağış toplama faaliyetlerinin yanı sıra lösemi, vakfın misyonu ve herkesin bu önemli konuya nasıl katkıda bulunabileceği hakkında bilgilendirici broşürler de yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, “Kurumsal sosyal sorumluluğa olan bağlılığımız, hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile tescillenmeye devam ediyor. Şirketimiz, Lösemi Farkındalık Haftası’na aktif olarak katılarak lösemili çocukların karşılaştığı zorlukları ve kolektif desteğin önemini daha iyi anlamak için bu etkinliğin önemine vurgu yapmış oldu. Etkinliğe katılan, destek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.