Almanya’nın Leverkusen kentinde yaşayan ve lösemi hastası olan Ahmet Ali Kork, tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul’a götürüldü.

Almanya’nın Leverkusen kentinde yaşayan ve lösemi hastası olan Ahmet Ali Kork, tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul’a götürüldü.

Sağlık Bakanlığı, yurtdışındaki Türklere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Almanya’nın Leverkusen kentinde yaşayan ve lösemi hastası olan Ahmet Ali Kork, tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul’a götürüldü.

Uzun bir süredir Leverkusen kentinde tedavisi süren Kork’un eşi Özlem Kork, kocasının tedavisinin Türkiye’de devam etmesi için Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu’na müracaat etti. Süreci takip eden aile yakını ve komşusu Ali Yurdakul, “Yaklaşık 4 aydır lösemi tedavisi gören komşum Ahmet Ali Kork’un Leverkusen hastanesinde yapılan tedavisinde olumlu bir gelişme olmamıştı. Hastane yetkilileri yaşam destek fişini çekeceğini söylediler. Sürekli stabil konumundaydı" dedi.

Türkiye’nin vatandaşını bir kez daha mağdur etmediğini vurgulayan Yurdakul, “Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ulaşan hemşerimiz ve bölge milletvekilimiz Kadim Durmaz, Sağlık Bakanlığı sürecini Ankara’dan takip ettiler. Anlık bizi bilgilendirdiler. Tüm prosedürlerin tamamlanmasının ardından 14 Aralık Çarşamba akşamı saat 19.00 sularında Türkiye’den gelen ambulans uçağı hasta komşumuz Ahmet Ali Kork’u alıp Türkiye’ye götürdü" ifadelerini kullandı.

Hastalarının Türkiye’de iyileşeceğine inandıklarını söyleyen Yurdakul, "İnşallah orada şifa buluruz. Ama sadece devletimizin bu yaklaşımı bile bizleri nasıl sevindirdi. Türkiye Köln Başkonsolosumuz Turhan Kaya Bey havalimanına kadar bizlere eşlik ettiler. Hastanın eşi Özlem Kork’u aynı akşam Türkiye’ye gönderdik. Yapılanlan tüm çalışmalar için teşekkür etti” dedi.