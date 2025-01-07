Samsun’da bir kişinin kendisini belediyede özel kalem müdürü olarak tanıtarak "lösemi hastası çocuğa yardım" adı altında 150 bin lira dolandırması olayıyla ilgili gözaltına alınan şahsa adli kontrol verildi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi, N.H. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendisini "Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürü" olarak tanıttı. Dolandırıcı, "lösemi hastası bir çocuğa yardım" gerekçesiyle para talep etti. N.H., dolandırıcının verdiği banka hesabına 150 bin TL yatırdı. Ancak dolandırıcılık olayı ortaya çıkınca paranın yatırıldığı banka hesabına bloke konuldu.

150 bin lira paranın yatırıldığı banka hesap numarası sahibi S.Y.(27), blokeyi kaldırmak üzere bankaya başvurduğunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.Y., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.