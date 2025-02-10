L’Oréal Türkiye, "Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var" yaklaşımıyla 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne dikkat çekiyor. Türkiye’nin en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Bilim Kadınları İçin" Programının her yıl etki alanını daha da büyüten L’Oréal Türkiye, Young Guru Academy (YGA)’nin ‘Bilim Seferberliği’ne destek verdi. Bu kapsamda, Doğu Anadolu’da bine yakın çocuğu bilim setleriyle buluşturarak erken yaşta bilime merak duymalarına ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulundu.

L’Oréal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen "Bilim Kadınları İçin" Programı, 23 yıldır bilim kadınlarının başarılarını taçlandırmayı ve yeni nesillere ilham vermeyi amaçlıyor. Young Guru Academy (YGA)’nin ‘Bilim Seferberliği’ne sağlanan bu destek ile çocuklar bilim ile erken yaşta buluşturuluyor ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlanıyor. Bilimde kadınların ve kız çocuklarının eşit temsili için farkındalık oluşturmayı amaçlayan 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nü vurgulayan L’Oréal Türkiye, bu yıl da bilimin ışığını daha geniş kitlelere yaymaya devam ediyor. Çocukların merak duygularını erken yaşta bilimle buluşturmanın önemini vurgulayan L’Oréal Türkiye, Doğu Anadolu’daki dezavantajlı bölgelerde eğitimine devam eden bine yakın çocuğa bilim setleri hediye etti. Young Guru Academy tarafından belirlenen Erzurum’un Oltu ilçesindeki Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Oltu Karabekir Ortaokulu’nda eğitimine devam eden çocuklar, bilim setlerini heyecanla keşfederek bilime olan ilgilerini pekiştirdi.

Doğu Anadolu’dan henüz bir bilim kadını ödüllendirilmedi

Bu yıl 23. kez düzenlenecek olan "Bilim Kadınları İçin" Programında, Doğu Anadolu’daki üniversitelerden bir bilim kadınının henüz ödül almamış olması dikkat çekiyor. L’Oréal Türkiye, bölgedeki bilimsel potansiyelin daha görünür hale gelmesi ve teşvik edilmesi için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren Young Guru Academy’nin ‘Bilim Seferberliği’ programına destek veren L’Oréal Türkiye çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla harekete geçti. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Harvard & MIT’de öğretim üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Mehmet Toner, Psikolog ve Yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve Eğitim Politikaları Danışmanı Sevinç Atabay danışmanlığında geliştirilen bilim setleriyle çocukları buluşturan L’Oréal Türkiye, genç neslin bilimsel merakını artırmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre; program, 40 yaş altındaki genç ve yetenekli bilim kadınlarını destekleyerek projelerinin uluslararası alanda görünürlüğünü artırıyor. Bugüne kadar 124 bilim kadınının projelerini ödüllendiren L’Oréal Türkiye, bilimde cinsiyet eşitliğini güçlendirmeye ve genç bilim insanlarını teşvik etmeye devam ediyor. Program kapsamında bu yıl da Yaşam ve Çevre Bilimleri ile Fiziki Bilimler alanlarında çalışan dört bilim kadınına proje desteği sağlanacak. 40 yaş altındaki bilim kadınları, özgün projeleriyle programa 31 Ocak – 2 Haziran tarihleri arasında forwomeninscience.com/challenge/show/127 adresinden başvuru yapabilecek.