Tekno-Güzellik şirketi L’Oréal Türkiye, kasım kampanyalarını dört iş birimiyle birlikte hayata geçiriyor.

L’Oréal Türkiye, kasım ayı boyunca düzenlenen kampanyalarda tüketicilerine güzellik fırsatları sunarak cilt bakımından saç bakımına, makyajdan parfüme kadar binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturduğunu duyurdu. Şirket, iş ortaklarının desteğiyle güzellik dünyasını zenginleştirecek seçenekleri ile bir önceki yıla göre satışlarını 2 katına, siparişi sayısını da 1.5 katına çıkarmayı hedefliyor.

Dijital uygulamalar fiziki alışveriş deneyimi sağlayacak

Yapılan açıklamaya göre, teknoloji ile geleceğin güzellik şirketine dönüşmek için çalışmalarını sürdüren şirket, tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketi olarak grup çatısı altında 800’den fazla dijital güzellik servisini tüketicileri ile buluşturuyor. Özellikle online alışverişin yoğun olduğu Kasım ayında hayata geçen dijital uygulamalar tüketicilere adeta fiziki alışveriş deneyimi yaşatıyor. Dijital platformlardan ulaşılabilen La Roche-Posay - Spotscan, L’Oréal Paris Sanal Saç Boyası Deneme Uygulaması, Maybelline New York Yüzünde Dene, Garnier Rengini Dene gibi uygulamalar ile saç, makyaj ve cilt için detaylı analizler sunarak, tüketicilerin seçimlerini çeşitlendiriyor.

L’Oréal’in her bir iş birimi, güzellik dünyasına özel çözümler sunarak müşteri beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Geniş bir tüketici kitlesine hitap eden L’Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Bölümü kampanya süresince her bütçeye uygun kaliteli seçenekler sunarak, tüketicilerin güzellik rutinlerinin bir parçası olmayı hedefliyor. L’Oréal Luxe Bölümü ise, kasım kampanyalarıyla tüketicilere prestijli markalarla tanışma ve güzellik rutinlerini yüksek kaliteyle zenginleştirme fırsatı sunuyor. Dermatolojik cilt bakımına odaklanan L’Oréal Dermatolojik Güzellik Bölümü ise, kampanyalar süresince cilt hassasiyetine uygun çözümleri erişilebilir kılarak, tüketicileri sağlıklı cilt bakımına teşvik ediyor. Kuaför salonlarına yönelik profesyonel ürünler sunan ve e-ticaret kanalında da ürünlerini müşterileri ile buluşturan L’Oréal Türkiye Profesyonel Ürünler Bölümü de kampanya süresince profesyonel bakım çözümlerini evde deneyimlemek isteyenler için özel fırsatlar sunuyor.

“Teslimat sürelerini kısaltmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık”

L’Oréal çatısı altında satılan ürünlere, L’Oréal Türkiye’nin markalarının online sitelerinden ve Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarının onaylı satıcılarından ulaşılabileceğinden bahseden L’Oréal Türkiye Kurumsal E-Ticaret Direktörü Murat Başar, “Şirket olarak Kasım ayını güzellik dünyasında alışveriş şölenine dönüştürüyoruz. Güçlü teknolojik altyapımız ve geniş ürün yelpazemiz ile, her iş birimimizin hedeflerini destekleyen fırsatlar sunarak, güzellik sektöründeki büyüme ivmemizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Dijital güzellik uzmanlarımız ve 800’den fazla dijital uygulamamız ile tüketicilerimiz için bu yıl kasım kampanyalarını çok daha verimli hale getiriyoruz. İki yıl önce direkt e-ticaret sitelerimizden yapılan kasım kampanyalarında gönderim süremiz 52 saatti. Geçen yıl bunu 24-32 saat aralığına çektik. Bu yıl ise siparişlerin teslim sürelerini çok daha hızlı gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı yaptık” dedi.