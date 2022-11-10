İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na Ankara’dan tek temsilci olarak Gölbaşı Belediyesi katıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na Ankara’dan tek temsilci olarak Gölbaşı Belediyesi katıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, fuarın üçüncü gününde Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’a iade-i ziyarette bulundu. Fuarı ziyaret eden Büyükelçi Yalçın, fuarda dikkatini çeken stantlardan birinin de Gölbaşı Belediyesi standı olduğunu, Gölbaşı’nın özellikle gölleri, Tulumtaş Mağarası ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bilardo tesisi gibi yapıların ilgisini çektiğini ifade etti. Büyükelçi Yalçın, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in bu tür girişimlerle Gölbaşı’nı dünya turizmine kazandırmak için gösterdiği çabayı fark ettiğini ve bundan gurur duyduğunu ifade etti. Yalçın, Gölbaşı’ndaki doğal güzellikler ve yapılan tesislerin turizm fuarlarında oldukça ilgi çektiğini, bütün turizm acentalarının bunlara ilgi göstereceğini ifade etti. Bu tarz çalışmaların böyle büyük fuar organizasyonlarında tanıtılmasının da önemini vurgulayan Büyükelçi Yalçın, gelen heyeti tebrik ederek, tekrar görüşmek üzere uğurladı.

“Gölbaşı bir aşktır ve bu aşk sınırları aşmıştır”

Ziyarette Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Büyükelçi Ümit Yalçın’a hediye takdim ederek, birlikte fotoğraf çektirdi. Başkan Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, “Gölbaşı’mızın turizm kenti olması için yaptığımız çalışmaların bugün İngiltere’nin başkenti Londra standımızda tanıtımını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Büyükelçimize ziyaretimiz sırasında kendisinin ilçemiz hakkındaki görüşleri ziyadesiyle bizleri memnun etmiş ve onurlandırmıştır. Büyükelçimizin bundan sonraki bu tür uluslararası organizasyonlarda Gölbaşı’nı görmek istediğini ifade etmesi bizim çalışma şevkimizi artırmış ve bu yönde daha fazla girişimde bulunmamızın önünü açmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Gölbaşı bir aşktır ve bu aşk sınırları aşmıştır” ifadelerine yer verdi.