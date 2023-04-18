Kadın Girişimci ve Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Londra’da düzenlenen Natural & Organics Products Europe Fuarı’nda gerçekleşen İnovasyon Yarışması’nda en yeni ürünlerimiz, En İyi Takviye Edici Gıda kategorisinde BEE&YOU Propolisli Kolajen Shot; En İyi Cilt Bakım Ürünü kategorisinde BEE&YOU Anti-Akne Serum finalist oldu” dedi.

İngiltere’de gerçekleştirilen Natural & Organics Products Europe Fuarı, doğal ve sağlıklı ürün üreticileri ile tüketicileri buluşturdu. BEE’O Propolis, yurt dışı markası olan BEE&YOU ile katıldığı fuarda iki farklı ürünü ile finalist olarak jürinin beğenisini kazandı.

Fuarda 2 farklı ürünüyle İnovasyon Yarışması’nda finale kalan Kadın Girişimci ve Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “BEE’O Propolis olarak, markamız BEE&YOU ile Anadolu arı ürünlerini ve Anadolu propolisinin değerini tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Londra’da düzenlenen Natural & Organics Products Europe Fuarı’nda gerçekleşen İnovasyon Yarışması’nda en yeni ürünlerimiz jürinin büyük beğenisini topladı. Düzenlenen yarışmada En İyi Takviye Edici Gıda kategorisinde BEE&YOU Propolisli Kolajen Shot; En İyi Cilt Bakım Ürünü kategorisinde BEE&YOU Anti-Akne Serum finalist oldu” diye konuştu.

Yarışmada finalist olan BEE&YOU Propolisli Kolajen Shot’ın 1 şişesi ile 6 bin 500 miligram tip 1 ve tip 3 sığır kolajeni, 105 miligram C vitamini, 40 miligram hyaluronik asit, 45 mikrogram biotin, 500 miligram patentli saf Anadolu propolisi (A.P.E.) almak mümkün. Yani hem günlük C vitamini ihtiyacınızı tamamen karşılıyor, hem de doğal içeriği ve içim kolaylığı ile güzelliğinizi doğal yollardan desteklemeye yardımcı oluyor.

Yarışmada finalist olan BEE&YOU Anti-Akne Serum ise tamamen doğal içeriğiyle ciltteki fazla sebum üretimini kontrol ederek yeni sivilce oluşumunu önlemeye, sivilcelerin neden olduğu kızarıklık, tahriş ve iritasyonu azaltmaya yardımcı olmayı hedefliyor. BEE&YOU Anti-Akne Serum içeriğindeki arı zehri, patentli saf Anadolu propolisi, çay ağacı yağı, hyaluronik asit ve akne tedavisine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş patentli bir aktif olan Miracne’yi bir arada içeriyor.

“Amerika ve Avrupa’dan sonra İngiltere’de de şirketimizi kurduk”

BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Anadolu’nun değerli arı ürünlerini, BEE’O Propolis Ar-Ge merkezinde katma değerli inovatif ürünlere dönüştürürken tüm doğallığını koruyor, bu değerli ürünleri tüm dünyaya tanıtma yolculuğumuza ise hız kesmeden devam ediyoruz. Bu amaçla, Türkiye, Amerika ve Avrupa’nın propolis üreticisi olarak pek çok uluslararası fuara ve yarışmaya katılım sağlıyoruz. BEE&YOU’nun doğal ve sağlıklı ürünleri dünyanın dört bir yanında ilgi uyandırıyor. Özellikle, İngiltere’de de bu ilginin farkında ve bilincinde olduğumuzdan 2023 yılının ilk çeyreğinde, Avrupa ve Amerika’dan sonra İngiltere’de de firmamızı ve depomuzu kurarak yatırımlarımızı buraya yönlendirdik” şeklinde konuştu.