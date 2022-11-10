Van’da yıllardır sağlık hizmeti sunan Lokman Hekim Hayat Hastanesinde genel anestezi altında engelli ve küçük yaştaki çocukların diş tedavileri başarıyla gerçekleşiyor.

Van’da yıllardır sağlık hizmeti sunan Lokman Hekim Hayat Hastanesinde genel anestezi altında engelli ve küçük yaştaki çocukların diş tedavileri başarıyla gerçekleşiyor.

Yıllardır Van ve bölge halkına sağlık hizmeti sunan Lokman Hekim Hayat Hastanesinde kurulan diş kliniğinde her türlü diş tedavisi başarıyla gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Hayat Hastanesi Diş Hekimi Ahzen Sarı, çürük başta olmak üzere diş probleminin tüm dünyada olduğu Türkiye ve Van’da da çok yaygın bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Açıklamalarında erken yaşta diş tedavisinin önemine değinen Sarı, “Çoğu hasta, sadece dişleri ağrıdığında geliyor. Dişleri ağrımadan bize başvuran hasta sayısı çok az. Maalesef ağrıyla gelindiğinde yapılacak tedavi daha agresif ve maliyetli oluyor Yani çok daha basit işlemlerle tedavi edilebilecek dişe, geç kalındığı için çekim ya da kanal tedavisi yapmak zorunda kalabiliyoruz. Halbuki çürüğü ilk fark ettiklerinde gelinse, basit bir dolguyla diş kurtarılabilir. Yani çok daha basit işlemlerle kurtarılabilecek dişi, geç kalındığı için çekim yapmak ya da kanal tedavisi yapmak zorunda kalabiliyoruz” dedi.

Hastanede kurulan klinikte engelli ve küçük yaşta çocukların diş tedavilerini başarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Sarı, “Diğer diş kliniklerinde olmayan şey, burada ameliyathanemizin var olmasıdır var. Biz ameliyathane ortamında, gerekli gördüğümüz hastalarda genel anestezi ile işlem yapabiliyoruz. Yani klinikte tedavisi yapılamayan küçük yaştaki hastalarımız veya engelli bireylerin tedavilerini rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu, az sayıda devlet hastanesinde yapılabiliyor ama özel hastane olarak Van’da sadece bizde mevcuttur” ifadelerini kullandı.

İnsanların diğer organlarına gösterdiği ilgiyi dişlerine göstermediğinin vurgulayan Sarı, “Doğuda insanlar, diş hekimine dişin ya çok ağrıması ya da kırılması durumunda geliyor. Diğer organa gösterilen ilgi dişe gösterilmiyor. Halbuki en sağlıklı bireyin bile hiç bir şikayeti olmadan yılda bir defa kontrole gelmesi gerekiyor ki; biz ya önlem alabilelim ya da daha başlangıç halindeyken bu çürükleri durdurabilelim. Çocuklarda diş çıkmaya başladığı anda, çocuklarla birlikte anne ve babaların gelmesini tavsiye ederim. Çünkü küçük yaşta çok ciddi olan çürükler vardır. Biberon çürükleri adını verdiğimiz çok sayıda çürükler oluyor. Buna engel olmanın yollarını ebeveynlere anlatıyoruz. Ayrıca çocuğu çok küçük yaşta getirirseniz; diş hekimi fobisi de olmadığı gibi bu durum ona normal geliyor ve diş hekiminden korkmamaya başlıyor. Bugün baktığımızda birçok yetişkinde bile diş hekimi fobisi var ve gelmek istemiyorlar. Bu nedenle vatandaşların hiçbir şey olmasa bile yılda bir diş tedavilerini yapmalarında ve bir diş kontrollerine gelmelerinde fayda vardır” şeklinde konuştu.