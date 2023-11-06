Van’da yıllardır sağlık sektöründe hizmet veren Lokman Hekim Van Hastaneleri, Kuzey Irak’a çıkarma yaptı.

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü, her biri alanında uzman olan 7 kişilik bir ekiple Kuzey Irak’a çıkarma yaptıklarını ifade ederek, “Kuzey Irak’ta vali, bölgenin kanaat önderleri, sağlık temsilcileri, mülki idare yetkilileri ve turizm firmalarıyla çok önemli temaslarda bulunduk. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bölge halkının sağlık başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılaması için Kuzey Irak’a yapılan ziyaretten memnun kaldık. Bizler de misafirlerimizi Van’da ağırlamaktan, Van’ın güzelliklerini tanıtmaktan mutluluk duyacağız. Bu çerçevede bizleri en güzel şekilde ağırlamalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyor, bu ziyaretimizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2022 yılında Van’a gelen 5 bin civarında hastanın yaklaşık yüzde 75’inin Lokman Hekim Van Hastanelerini tercih ettiğini vurgulayan Süslü, “Gayemiz sağlık turizmini geliştirmek ve Van başta olmak üzere bölgeye katkı sağlamaktır. Bu çerçevede hasta yoğunluğunun yaşandığı Diyana bölgesindeki Soran Devlet Hastanesine giderek, iki gün boyunca ücretsiz hasta bakımı yaptık” ifadelerini kullandı.