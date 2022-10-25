Lokman Hekim Van Hastanesinde açılan güzellik kliniği hizmet vermeye başladı.

Lokman Hekim Van Hastanesinde açılan güzellik kliniği hizmet vermeye başladı.

Yıllardır Van ve bölgeye sağlık hizmeti sunan Lokman Hekim Van Hastanesinde güzellik kliniği açıldı. Klinikte lazer epilasyondan cilt bakımına, dermapenden PRP’ye kadar güzelliğe dair tüm uygulamalar doktor eşliğinde yapılıyor. Klinikle ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, “Kliniğimizde lazer epilasyon, cilt bakımı, iğneli epilasyon, dermapen, PRP’nin yanı sıra dolgu, botoks, mezoterapi işlemler de doktor eşliğinde yapılıyor. Cihazlarımız tıbbi cihazlar olup, son teknoloji cihazlarından oluşmaktadır” dedi.

İşlemlerde yüzde 90 oranında olumlu sonuçlar alabildiklerine dikkat çeken Yeşilova, “Vatandaşlar genelde lazer epilasyon ve cilt bakımı için geliyor. İşlemlerde yüzde 100 olmasa bile yüzde 90 sonuç alabiliyoruz. Vatandaşlar istedikleri sonuçlara ulaşılabiliyorlar. Lazer epilasyon zaten herkes yapıyor ama bu işi bir de mükemmel yapmak lazım. Kaliteli cihaz ve kaliteli ürünlerin yanında profesyonel uzman ekiple beraber yapmak lazım. Şu an herkes yapıyor ama bunu daha güzel ve daha kaliteli yapmak gerekiyor. Biz daha düzgün yaptığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cilt bakımı ve güzelliğe dair yapılan işlemlerde vatandaşların özellikle merdiven altı işletmelere rağbet göstermemeleri gerektiğinin altını çizen Yeşilova, “Herkes bu işi yapıyor. İki gün yanında çalıştıktan sonra bakıyorsun profesyonel olmuş, hatta profesör olmuş. Onlar için bir şey demiyorum. Vatandaşlara o tarz yerlere gitmektense; hastanede, doktor eşliğinde yapmalarının daha sağlıklı, daha hijyenik olduğunu söylemek istiyorum. Bu işin eğitimini almış kişilerle bu işlemleri yapmak, daha mantıklı ve daha sağlıklıdır. Bu tarz işlemlerin uzman ellerde, doktor eşliğinde yapılması gerekiyor. Diğer işlemlerde hem sağlığından, hem de güzelliğinden oluyorsun. Bununla ilgili çok örnekler var. Televizyonlarda, haberlerde görüyor, okuyoruz. Kaş yapayım derken göz çıkartıyorlar. Ciltlerinden, dudaklarından, yüzlerinden olan insanları biliyoruz. Cildinizden, vücudunuzdan ödün vermeyin. Ucuza kaçmayalım ve bu işi, profesyonel ve işini düzgün yapan uzman ellere emanet edelim” diye konuştu.