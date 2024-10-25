Van’ın önde gelen sağlık kuruluşlarından Lokman Hekim Van Hastanelerinde, ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’ kutlandı.

Hasta odaklı yaklaşımıyla sağlık hizmeti veren Lokman Hekim Van Hastaneleri, ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’ nedeniyle etkinlik düzenledi. Etkinlik çerçevesinde hastaları ziyaret eden Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan ve Başhekim Doç. Dr. Veli Avci, ‘Hasta Hakları Kanunları’ ile hasta haklarının güvence altına alınmasıyla ilgili hasta ve hasta yakınlarına bilgiler verdi.