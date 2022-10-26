Lokman Hekim Van ve Hayat Hastanesi, ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’nü kutladı.

Lokman Hekim Van ve Hayat Hastanesi, ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’nü kutladı.

26 Ekim Hasta Hakları Günü, Lokman Hekim Van ve Hayat Hastanesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik çerçevesinde bir araya gelen ‘Hasta Hakları’ birim sorumluları ve hastane yönetimi, hasta ve yakınlarını ziyaret edip kendilerine çiçek dağıttı. Ziyarette hasta ve yakınlarına bilgilendirici broşür ve çeşitli hediyeler dağıtan ekipler, hasta ve yakınlarının gününü kutladı.