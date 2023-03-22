Eskişehir’de lokantacılık yapan esnaf, iftar sofraları için yaptıkları hazırlıklardan ve Ramazan ayı ile ilgili beklentilerinden bahsetti.

Eskişehir’deki lokantalar Ramazan ayı için planlarını yaptı. Yemek malzemelerini ve diğer ihtiyaçlarını önceden temin eden esnaflar, işlerin yoğunluğuna karşı önlemini aldı. İftar sofralarına özel yemek çeşitlerini arttıracaklarını ve yeni tatlılar çıkartacaklarını söyleyen bir aşçı, Ramazan ayıyla ilgili umutlu olduklarını kaydetti. Ramazan ayının ilk günlerinde normal bir şekilde yemek çıkartacaklarını söyleyen lokanta çalışanı, işlerin yoğunluğuna göre ilerleyen zamanlarda daha fazla yemek yapabileceklerini ifade etti.

“Ramazan ayında bolca ve çeşit çeşit yemek çıkartacağız”

Eskişehir’deki bir lokantada çalışan Coşkun Kaya, iftar saatlerinde işlerin yoğunlaşacağını ve bu yoğunluğa karşı önlemlerini tamamladıklarını belirtti. Ramazan ayına özel güllaç tatlısı ve kaymaklı ekmek kadayıfı servisi yapacaklarını dile getiren Kaya, “Ramazan ayında rutin şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Normal yemeklerimizi çıkartacağız, özel bir menü oluşturmayacağız. Yine her zamanki standart yemeklerimiz mevcut olacak. Ramazan ayında bolca ve çeşit çeşit yemek çıkartacağız. İftar saatlerinde işlerimiz yoğunlaşacak, bunun için hazırlıklarımızı yaptık ve mallarımızı getirdik. Piyasanın şu anki hali pek iç açıcı değil, dolayısıyla bu Ramazan ayının önceki dönemler gibi geçmesini beklemiyoruz. Ancak yine de umutsuz değiliz, iş anlamındaki beklentilerimiz sürüyor. Ramazan ayına özel güllaç tatlısı ve kaymaklı ekmek kadayıfı çıkartacağız. İlk iftarlarda standart bir şekilde yemeklerimizi yapacağız, ondan sonraki günlerde ise işlerin durumuna bağlı olarak daha fazla yemek çıkartıp, çıkartmayacağımıza bakacağız ”dedi.