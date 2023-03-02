Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 67 yaşındaki kişi, lokantadan çıktıktan sonra silahla dizinden vuruldu. Şüpheli ise taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 67 yaşındaki kişi, lokantadan çıktıktan sonra silahla dizinden vuruldu. Şüpheli ise taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yedikten sonra iş yerine gitmek üzere lokantadan çıkan İ.A. (67), yürüdüğü sırada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli tarafından silahla dizinden vuruldu. İ.A. yaralandı, şüpheli ise taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan İ.A.’nın, şüpheliyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.