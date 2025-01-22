Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Denizli’deki seyyar satıcıların denetlenmesi konusunda yetkili kurumları uyardı. Üçgül, seyyar satıcıların halkın sağlığını tehlikeye attığını ve aynı zamanda ise kayıtlı esnafın da haksızlığa uğradığını belirtti.

Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, gece saatlerinde şehrin önemli caddelerinde kayıt dışı olarak çalışan, hijyen kurallarına ve sağlık standartlarına uymadan faaliyet gösteren, araç içinde olan yerlerde yemek yenilmemesini istedi.

Bu yerlerin hem halk sağlığını tehlikeye atabileceğini, hem de yasal düzenlemelere aykırı olduğunu belirten Osman Üçgül, bu nedenle, yetkili kurumların seyyar satıcılar üzerinde daha sıkı denetimler yapması gerektiğini belirtti. Başkan Üçgül, ayrıca bu denetimlerin yalnızca halk sağlığını korumakla kalmayıp, aynı zamanda düzenli faaliyet gösteren işyerlerinin de haksız rekabetten korunmasına yardımcı olacağını belirterek; “Şehrimizin önemli caddelerinde özellikle akşam saatlerinde sağlıksız, hijyenden uzak şekilde yemekler hazırlanmaktadır. Kayıt dışı olarak hizmet veren bu yerler de yaşanacak olan bir zehirlenme gibi olaylara karşıda tedbirler almalıyız. Kayıt dışı olduğu için yeterli denetim olmamaktadır. Bu sebeple muhtemel bir zehirlenme veya ölümle sonuçlanacak zehirlenmelerde, takdir edersiniz ki kayıt dışı olan ve denetim yapılmayan bir işletmeyi sorumlu tutmak daha zor olmaktadır. Bu sebeple öncelikle vatandaşlarımıza sesleniyoruz, bu tip yerlerden yemek yemeğin, ayrıca bu işin hem vebal kısmı var, hem devlete karşı işlenen suç kısmı da var. Bir işletme vergi, Bağ-Kur, SSK gibi birçok kuruma bağlı ve ödeme yaparken, bu işletmeler kayıt dışı çalışmakta ve vatandaşlarımızda bu suça ortak olmaktadır. Denetimler konusunda sorumlu kurum il müdürlüklerimiz, belediyelerimiz, kayıt dışı olarak, sağlıksız ortamlarda, bu işleri yapan kişileri denetlemeli ve caydırıcı tedbirler almalıdır. Vatandaşlarımızın sağlığını hep birlikte korumalı ve kötü olaylarla karşılaşmadan önce önlemlerimizi hep birlikte almalıyız” dedi.