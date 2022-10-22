Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, lojistik firmaları sorumluluk paket poliçesinin önemi, teminatları ve güvencelerinden bahsetti.

Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, lojistik firmaları sorumluluk paket poliçesinin önemi, teminatları ve güvencelerinden bahsetti.

Sigortacılık alanında tüm hizmetleri veren Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, yangın poliçeleri, kefalet sigortaları, sorumluluk poliçeleri, mühendislik sigortaları, nakliyat sigortaları, bireysel emeklilik, sağlık ve tarım sigortaları ile kişi veya kurumların hayat kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunmaktadır. Lojistik Firmaları Sorumluluk Paket Poliçesi’nin lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel olarak tasarlandığının altını çizen Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, “Hizmet verdiğimiz sektörlerin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri tasarlamak ve bunları hizmete sunmak temel gayelerimizden biridir. Bu bağlamda, lojistik sektöründe hizmet veren nakliye firmalarını ve şoförlerini güvence altına alan, daha güvenli bir şekilde ticaretlerini sürdürebilmelerini sağlayan lojistik firmaları sorumluluk paket poliçesini hizmete sunduk. İşveren sorumluluk, 3. şahıs sorumluluk ve grup ferdi kaza genel şartları çerçevesinde çalışan yeni ürünümüz sayesinde lojistik firmaları, kaza durumlarında özellikle günümüzde sayısı oldukça artmış olan iş kazası davalarından ve yükselen hasar rakamlarından kendilerini koruyabilir. Operasyonel ve primsel olarak oldukça baz bir ürün olan poliçe, lojistik firmaları için tasarlanmış olup, bu firmaların depocuları ve ofis çalışanları da poliçe çerçevesinde dahil edilebilmektedir. Bir ölüm durumunda kişinin ailesine, sakat kalma durumunda ise kişinin kendisine maddi destek sağlamaktadır. Poliçe, yurtdışında da geçerli olmaktadır” dedi.

Poliçenin, lojistik sektöründe çalışan şoförler için genel bir kapsayıcılık özelliği olduğunun altını çizen Güngör, “İşveren, 3. şahıs sorumluluk sigortalarını, yangın sigortasından bağımsız olarak tanzim etmenin yanı sıra, nakliye firmaları şoförlerine bu çerçevede bir teminat verebilmenin gururunu yaşamaktayız. İşveren sorumluluk poliçesi, 3. şahıs sorumluluk ve ferdi kaza poliçesi ile birlikte satılabilirken, ferdi kaza poliçesi tek başına da satılabilmektedir. Bizler bu üç kapsayıcı teminatı, lojistik firmalarına bir arada sunarak hem onların risklerini minimuma indiriyor, hem de işlerini güvence altına alıyoruz” diye konuştu.