Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ortaklığı ile Polonya, Portekiz, Slovenya, İtalya ve Avusturya’dan üniversite ve şirketler ile işbirliği içerisinde yürütülen; 2022-1-PL01-KA220-HED-000086366 referans numaralı, “Sürdürülebilir Lojistik 4.0: Lojistik sektörünün yenilikçiliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için dijital ve yeşil beceriler (SLog4.0)” projenin toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ortaklığı ile Polonya, Portekiz, Slovenya, İtalya ve Avusturya’dan üniversite ve şirketler ile işbirliği içerisinde yürütülen; 2022-1-PL01-KA220-HED-000086366 referans numaralı, “Sürdürülebilir Lojistik 4.0: Lojistik sektörünün yenilikçiliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için dijital ve yeşil beceriler (SLog4.0)” projenin toplantısı gerçekleştirildi.

Temel amacı, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile lojistik eğitiminde sürdürülebilir, yeşil ve dijital yeteneklerin geliştirilmesini sağlayacak bir müfredatın oluşturulması ve lojistik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda endüstri ve lojistik 4.0’ın gereksinimlerini de dikkate alan eğitim modülleri geliştirilecek olan proje online olarak gerçekleştirilen toplantıyla başladı.

“Gaziantep’in ihracatta altıncı sırada”

İki gün süren toplantının ilk gününde partnerlerin kurum tanıtımları ve iş paketlerindeki görevleri proje yürütücüleri tarafından sunuldu. Proje yürütücülerinden GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Özceylan, “Şehrin ve Gaziantep Üniversitesi’nin tanıtımını yaparken, şehrin lojistik potansiyelinin çok yüksek oluğunu, Gaziantep’in ihracatta altıncı sırada yer aldığını ve buna bağlı olarak lojistik sektörünün geleceğe yönelik istihdam ihtiyacını karşılamak için üniversite olarak gerekli müfredat güncellemeleri çalışmalarına hazır olduklarını belirtti. Toplantının ikinci günü ise projenin birinci ve ikinci paketlerindeki görev dağılımları ve iş paketlerinin detayları hakkında bilgi verildi.