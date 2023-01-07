Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile sektörün önde gelen firması ESA Lojistik ve Gümrükleme arasında özel bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol sayesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı’nda eğitim gören öğrenciler staj, işyeri eğitimi ve burs desteği alacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile sektörün önde gelen firması ESA Lojistik ve Gümrükleme arasında özel bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol sayesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı’nda eğitim gören öğrenciler staj, işyeri eğitimi ve burs desteği alacak.

BUÜ SBMYO ile ESA Lojistik ve Gümrükleme arasında yapılan anlaşma ile ESA Lojistik ve Gümrükleme firması, MYO’nun Lojistik Programı’nda eğitim gören öğrencilere staj ve işyeri eğitimi konularında katkı sağlayacak. Firma ayrıca ileride sayıları artmak üzere ilk etapta 2 öğrenciye burs verecek. Kurumlar, belirlenecek akademik ve bilimsel alanlarda da ortak projeler yürütebilecek.Protokol imza töreninde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BUÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Özhan Çetinkaya, ESA Lojistik Ortakları A. Erdi Altıntaş ve Yaşar Can Koyuncu, BUÜ Güçlendirme Vakfı Müdürü Ramazan Üzü, akademisyenler ve firma yöneticileri hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldiklerinde tüm planlamalarını “Öğrenci Dostu” ve Toplumla Bütünleşen Üniversite” hedefleri doğrultusunda yaptıklarının altını çizdi. Bu doğrultuda toplumun her kesimi ile işbirliği yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bursa, güçlü bir ekonomik altyapıya sahip. İş dünyasının en kıymetli firmaları, şehrimizde faaliyet gösteriyor. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına yaptığımız çalışmalar da bu anlamda çok hızlı tepki aldı ve ciddi bir ivme yakaladı. Ancak sadece iş dünyası ile değil, toplumun her kesimi ile yüzlerce ortak çalışmaya imza attık. Tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, ticari kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve dernekleri içine alacak şekilde çok geniş bir yelpazede işbirliklerimiz artarak devam ediyor. Bu işin temel felsefesi; içinde bulunduğumuz toplumun ortak aklı ile hareket edebilmektir. Biz de bu anlayış ile hareket ediyoruz. ESA Lojistik ve Gümrükleme firmasıyla imzalayacağımız protokol de gerçek anlamda bizlerin amacına hizmet edecek bir işbirliği olacak. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Sektörümüzle ilgili büyük hedeflerimiz var”

ESA Lojistik ve Gümrükleme Ortağı A. Erdi Altıntaş ise işletme olarak Üniversite ile böylesine kıymetli bir işbirliği protokolü yapmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. 2016 yılında kurdukları ESA Lojistik ve Gümrükleme’nin 35 kişilik bir kadro ile sürekli büyüme trendini yakaladığını açıklayan A. Erdi Altıntaş; “Bizim sektörümüzle ilgili ciddi hedeflerimiz var. Öncelikli olarak sektörümüzdeki nitelikli işgücü açığının kapatılması adına çalışmalar yürütmeye odaklandık. Bursa Uludağ Üniversitemizle de bu anlamda bir işbirliği yapılmasının faydalı olacağını düşündük. Okul yöneticilerimizle görüşmeler yaptık. Karşılıklı bir mutabakata vardık. İmzalayacağımız protokolün gerek sektörümüz gerek Üniversitemiz gerekse de öğrencilerimiz adına hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bizlere destek olan Üniversite yöneticilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

BUÜ SBMYO Müdürü Prof. Dr. Özhan Çetinkaya da eğitim faaliyetlerini 12 program üzerinden yürüttüklerini belirterek; “Lojistik Programı’mız da bu çerçevede aktif olarak sürdürdüğümüz hizmetler arasında yer alıyor. Erdi Bey ve Yaşar Can Bey ile yaptığımız görüşmeler neticesinde öğrencilerin staj ve işyeri eğitimlerinde işbirliği yapılması konusunda anlaşmaya vardık. Bunun yanı sırada öğrencilerimize burs verebileceklerini de ilettiler. Kendilerine ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Uzun yıllara yayılacak bir ortak çalışma kültürünü meydana çıkaracağımıza inanıyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.