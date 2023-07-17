Muğla’nın Menteşe ilçesindeki lojistik firmasına ait depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri depo etrafındaki vatandaşları dumandan etkilenmemesi için uyarılarda bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Salihpaşalar mevkiindeki uluslararası lojistik firmasına ait depoda bulunan kartonların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yangının deponun iç kısmında devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri ise bölgede bulunan vatandaşları dumandan etkilenmemeleri için depodan uzak durmaları konusunda anonsla uyarılarda bulundu.