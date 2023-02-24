Deprem bölgesine ulaştırılacak yardımların öncelikli konumlara sevk edilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde ayrıştırılan malzemeler afetlere ulaştırılıyor.

Deprem bölgesine ulaştırılacak yardımların öncelikli konumlara sevk edilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde ayrıştırılan malzemeler afetlere ulaştırılıyor.

Depremzedelere yardımların hızlı ulaştırılması kadar ihtiyaç malzemelerinin tasnif edilmiş bir şekilde öncelikli konumlara sevk edilmesi de büyük önem taşıyor. Bu amaç doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda OSB’ler ve özel sektör eliyle Kayseri’de lojistik aktarma merkezi kuruldu.

Türkiye içinden ve yurt dışından gelen yardım malzemelerinin dağıtımında önemli rol üstlenen merkezde binlerce ürün kategorize edilerek, tırlara yükleniyor. Su, gıda, giyim, ısınma, jeneratör, hijyen gibi malzemelerin ayrıştırıldığı merkezden çıkan onlarca tır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Acil Sosyal Yardım Ekipleri (ASYA) aracılığıyla afet bölgesindeki depolara taşınıyor. Yardım malzemeleri buradan da afetzedelere ulaştırılıyor.

Dayanışma üst seviyede

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından hem yurt içinde hem de uluslararası alanda dayanışma en üst seviyeye çıktı. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından tonlarca ayni yardım, çeşitli ulaşım araçlarıyla deprem bölgesine sevk edilmeye başlandı.

Aktarma ve lojistik merkezler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bir taraftan sanayiciler ile deprem bölgesi arasında yardım koridoru oluştururken, diğer taraftan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) kurduğu aktarma ve lojistik merkezleri ile yardımların hızlı ve güvenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılmasına yardımcı oluyor.

3 ilde kuruldu

Bakanlık bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığıyla deprem yardımlarının koordinasyonu için Adana, Gaziantep ve Kayseri’de lojistik aktarma merkezleri oluşturdu. Bunlardan biri olan Kayseri Acil Sosyal Yardım Lojistik ve Aktarma Merkezi, yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların deprem bölgesine sevk ve idaresi görevini üstlendi.

Ürünler tasnif ediliyor

Kayseri OSB içerisindeki fuar alanının dönüştürülmesiyle oluşan merkeze gelen ürünler; su, gıda, giyim, ısınma, jeneratör ve hijyen gibi kategorik olarak ayrıştırılıyor. Ayrıştırma ve tasnif işleminin ardından tekrar tırlara yüklenen ürünler, AFAD ve Türk Kızılay’ın öncelikli ihtiyaç listesine uygun olarak şehirlere gönderiliyor.

Verimli ve hızlı

Ürünler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğal afetler sonrasında hızlı bir şeklide harekete geçilmesi amacıyla kurulan ASYA ekiplerine ait 67 depoya naklediliyor. Yüzlerce tırlık, on binlerce paletlik yardım malzemeleri, belli bir plan ve program çerçevesinde depremzedelere ulaştırılıyor. Bu işleyiş sayesinde afet lojistiği hızlanarak daha verimli hale geliyor. Merkeze, Mehmetçik, yerel yönetimler ve OSB’ler ile teknoloji şirketi Trendyol da personel desteği veriyor. 24 saat esaslı 3 vardiyada çalışan personel, aralıksız bir şekilde tasnif ve yükleme işlemlerine devam ediyor.

Trenle gelen yardımlar

Kayseri ASYA Lojistik Depo Sorumlusu Süleyman Konak, merkeze günlük 20-25 arası tır girişi olduğunu belirterek, "Bir yandan tırlarımız girerken bir yandan da bölgedeki ihtiyaca göre dolup o bölgelere sevkiyatı yapılıyor. Aynı zamanda istasyona trenle gelen vagonlarımız da var. O vagonlarla da aynı operasyonlara devam ediyoruz" dedi.

Kayseri OSB’de

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne ait fuar merkezinin 8 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu anlatan Konak, “Vardiya sistemiyle yaklaşık 50-60 personelin olduğu bir sistemde çalışıyoruz. Burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi olsun, ilçe belediyeleri olsun, işçilerimiz bu operasyona destek veren birimler” diye konuştu.

Sevk ve planlama

Daha hızlı ve verimli bir afet yönetimi için operasyona destek verdiklerini belirten Trendyol Operasyon Direktörü Sedat Merdan, merkezde lojistik yönetimi anlamında çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, “Bizim buradaki amacımız, yurt dışından gelen yardımların önden tasnif edilerek bölgelerin ihtiyaçlarına göre sevk planlarını gerçekleştirmek. Sadece bizim değil bu konuda bize destek olan birçok arkadaşın çok büyük emeği var. Birimiz olmasak bu organizasyon olması mümkün değildi” dedi.