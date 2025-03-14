Logo Yazılım, KOBİ ve ERP çözümlerinde indirim sunacağını duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen iş yazılımı şirketlerinden Logo Yazılım, KOBİ segmentine yönelik on-premise ve bulut tabanlı Logo KOBİ ve ERP çözümlerinde 28 Mart’a kadar yüzde 30 indirim sunacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; işletmeler; Logo GO Wings, Logo Netsis Wings Entegre, e-Belge çözümlerinin dahil olduğu Logo Start 3 Esnek Ödeme Planı aboneliklerinde geçerli indirimlerden yararlanabilecek. Kampanya dahilinde Bulut ERP’nin Lite, Basic ve Standard olmak üzere tüm paketlerinde yıllık yeni aboneliklerde indirim uygulanırken, e-Belge çözümleri ise Logo Bulut ERP’de ücretsiz olarak kullanılabilecek.