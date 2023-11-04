Muğla’nın Yatağan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede etkili olan lodos, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Yatağan’ın Bencik Mahallesi’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 4 helikopter 3 uçak ile havadan, 17 arazöz, su tankeri ve söndürme ekipleriyle de karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle alevler, zaman zaman yön değiştirirken, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.