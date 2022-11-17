Sabah saatlerinde bölgede başlayan lodos zamanla hızını artırdı. Lodos fırtınası nedeniyle zaman zaman oluşan dev dalgalar Akçay ve Altınkum Sahillerini adeta dövdü. Oluşan dev dalgalar sahilde bulunan evlere kadar ulaştı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde şiddetini artıran lodos fırtınasın nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Meydana gelen dalgalar sahilde evlere kadar ulaştı.

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