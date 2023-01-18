Lodos İstanbul’daki balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Balıkçıların denize açılamaması nedeniyle balıkta azalma yaşanırken, fiyatlar yukarı fırladı.

Lodos İstanbul’daki balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Balıkçıların denize açılamaması nedeniyle balıkta azalma yaşanırken, fiyatlar yukarı fırladı.

Marmara Denizi’nde etkili olan lodos balık tezgahlarını vurdu. Balıkçılar, fırtına nedeniyle balık avına çıkmayınca tezgahlar boş kaldı. Bu nedenle balık fiyatlarında geçtiğimiz haftaya göre gözle görülür artış yaşadı. Bir önceki hafta pazarın en ucuzu hamsinin kilosu 40-50 TL’ye satılırken şimdi 80 TL’ye, çinekop 150 liraya çıktı. Balıkçılar, lodosun bitmesi ile birlikte tezgahların eski haline döneceğini ve fiyatların gerileyeceğini söyledi.

“Lodos biterse fiyatlar geriler”

Lodos nedeniyle balıkçıların ava çıkmadığını belirten balıkçı Muharrem Arduç, “Lodos kaynaklı balıkta az gelmeye başladı. Bununla beraber fiyatlarında da artış yaşanıyor. Ortalama geçtiğimiz haftaya göre 30 TL balık fiyatlarının üzerine geldi. Lodos biterse balık gelmeye başlar fiyatlarda geriler. Geçtiğimiz hafta hamsinin kilosunu 40-50 TL’den satıyorduk şimdi 80 TL’ye çıktı. Çinekop 60-70 TL’ye satıyorduk şimdi ise 150 TL’ye çıktı. Çupra, levreği ise 130 TL’den satıyoruz. Şu anda tezgahın en ucuz balığı hamsi. Lodos biterse bu fiyatlar biraz daha geriler” dedi.