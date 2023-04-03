Eskişehir’deki duyarsız sürücüler tarafından sıklıkla kırıldığı bilinen lobutların, dükkânına mal indirmek isteyen bölge esnafları tarafından da kasıtlı olarak kırıldığı öne sürüldü.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesindeki ara sokaklarda duyarsız sürücülerce sürekli olarak kırıldığı görülen lobutlarla alakalı ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sokaklar dar olmasına rağmen sürat yapan ve acele eden dikkatsiz sürücülerin sıkça çarptığı lobutlara, dükkânının önüne mal indirmek isteyen bazı esnaflar tarafından kasıtlı olarak zarar verildiği öne sürüldü. Her geçen gün başka bir lobutun kırıldığı İstiklal mahallesindeki bir işletme sahibi, yaşanan durumla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi. Vatandaşların duyarsızlığı ve bencilliği sebebiyle vergisinin ziyan olduğunu söyleyen esnaf, bunu yapanların artık yetkililer tarafından cezalandırılmasını istiyor.

“Vergilerimiz duyarsız vatandaşlarca heba edildiği için vicdan azabı duyuyoruz, artık illallah ettik”

İstiklal mahallesinde esnaflık yapan Fazıl Özkara, duyarsız vatandaşların lobutlara sürekli zarar vermesiyle ilgili rahatsızlıklarını anlattı. Lobutlara zarar verdiğini gördükleri kişileri uyardıklarını ancak ters tepkiler aldıklarını belirten Özkara, “Araçların geçtiği yerler dar, dolayısıyla arka arkaya gelirken bu lobutları kırabiliyorlar. Bir de buralarda dükkânı olan bazı esnaflar mal indirmek ve çıkartmak için o lobutları kırıyorlar, oraya araçlarını sokuyorlar. Kaç defa gördüm. Adam lobutu söküyor, onu bir yere atıyor ve arabasını yerleştiriyor. Söktükten sonra geri de takmıyor, yine zarar vermiş oluyor. Ondan sonra çıkarılan lobut çöpe atılıyor. Vatandaş duyarlı olmadığı için bunlara kendisi zarar veriyor. Genel olarak bu bölgedeki, özellikle ara sokaklardaki lobutların sürekli kırıldığını görüyoruz. Bunların ceza alması lazım. Belediye bunu benim vergimle yapıyor, ama duyarsız vatandaş oraya araba koyabilmek için kimsenin görmediği gece saatlerinde geliyor ve lobutu kırıyor. Dolayısıyla bizim vergilerimiz de boşa gitmiş oluyor. Vergilerimiz duyarsız vatandaşlarca heba edildiği için vicdan azabı duyuyoruz, artık illallah ettik. Bunu yapanlara yaptıklarının kul hakkı olduğunu belirttiğimizde de bize ters cevap veriyorlar, zaten kavga arıyorlar. Bence artık buna bir önlem alınmalı” dedi.