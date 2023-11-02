Kolombiya hükümeti, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Luis Diaz’ın babası Luis Manuel Diaz’ın 28 Ekim’de silahlı isyancı örgüt Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Luis Diaz’ın babasını kaçıranlar tespit edildi. Kolombiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Diaz’ın babası Luis Manuel Diaz’ın 28 Ekim’de silahlı isyancı örgüt Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırıldığı duyuruldu.

Kolombiya İçişleri Bakanı Luis Fernando Velasco yaptığı açıklamada, durumun "çok ciddi" olduğunu belirtti. Kolombiya hükümeti ve ELN arasında barış görüşmelerinin bir parçası olarak geçtiğimiz ağustos ayında başlayan altı aylık ateşkese değinen Velasco, "Bu ateşkesin ihlalidir ve elbette süreci riske atıyor" dedi.

Kolombiya hükümetinin barış heyeti başkanı Otty Patino, "ELN’ye adam kaçırmanın suç olduğunu, uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ve barış sürecini inşa etmedeki görevinin sadece (kaçırmayı) durdurmak değil, onu sonsuza kadar ortadan kaldırmak olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerini kullanarak, Diaz’ın babasının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yetkililer, 28 Ekim’de Diaz’ın annesi Cilenis Marulanda ve babası Luis Manuel Diaz’ın ülkenin kuzeyindeki La Guajira eyaletinde araç kullanırken silahlı kişiler tarafından kaçırılmış, anne Marulanda birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.