Liverpool, Premier Lig’de şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Manchester City’i 2-0 mağlup etti. Liverpool galibiyet serisini 4’e yükseltirken, City ise üst üste 4. maçını kaybetti.

İngiltere Premier Lig’in 13. haftasında lider Liverpool, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden olan Manchester City ile sahasında karşılaştı. Arne Slot yönetimindeki Liverpool maça; Kelleher, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Luis Diaz ve Cody Gakpo 11’i ile başladı. Pep Guardiola ise Ortega, Walker, Ruben Dias, Akanji, Nathan Ake, Rico Lewis, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Foden, Matheus Nunes, Erling Haaland 11’ini sahaya sürdü.

Müsabakaya etkili başlayan Kırmızılar, üst üste pozisyonlara girerken bir topu da direkten döndü. 12. dakikada uzun topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Mohamed Salah arka direğe sert ortalarken Gakpo tek dokunuşla topu filelere gönderdi. Ev sahibi golün ardından oyun üstünlüğünü eline alırken ilk yarı 1-0 tamamlandı. Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda Liverpool penaltı kazanırken, Mohamed Salah 78. dakikada penaltı atışından farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmazken Arne Slot’un öğrencileri hanesine 3 puan yazdırdı. Üst üste 4. galibiyetini elde eden Liverpool puanını 34’e yükseltirken Manchester City üst üste 4. kez kaybetti.

Liverpool, ligin 14. haftasında 4 Aralık Çarşamba günü Newcastle United’a konuk olacak. Manchester City ise evinde Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Salah’tan üst üste 6 maçta gol

Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, takımının galibiyetinde yine ön plana çıktı. Manchester City’ye karşı 1 gol, 1 asistle maçı tamamlayan Salah, ligde son 6 maçta fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11. golünü atarken, 6 kez de gol pası verdi. Salah, bu sezon 17 gollük katkı sağladı.

5 günde 2 kritik galibiyet

Liverpool, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i 2-0 mağlup ederken, Manchester City’yi de aynı skorla yenmeyi başardı. Devler Ligi’nde 15 puanla yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, bugün de Premier Lig’deki serisine devam etti.