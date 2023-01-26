Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarını gönderme kararından duyduğu memnuniyet esprili bir şekilde dile getirerek, "Tanke schön" ifadesini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarını gönderme kararından duyduğu memnuniyet esprili bir şekilde dile getirerek, "Tanke schön" ifadesini kullandı.

Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarını gönderme kararı ve diğer ülkelere de envanterlerindeki Leopard tanklarını Ukrayna’ya yollayabilmeleri için yeşil ışık yakması Avrupa ülkelerinde memnuniyetle karşılandı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Berlin yönetimine Almanca "Çok teşekkürler" anlamına gelen "Danke schön" ifadesine gönderme yaparak teşekkür etti. Bakan Landsbergis, üzerinde Ukrayna bayrağı olan bir tank resmi paylaşarak "Tanke schön" ifadesini kullandı.