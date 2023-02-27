Denizli’de takibe alınan minibüste 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli’de takibe alınan minibüste 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli genelinde “Akaryakıt kaçakçılığı” suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, durumundan şüphelenilerek takibe alınan araç durduruldu. Yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada, her biri 1000 litre kapasiteli 4 adet plastik tankın içerisinde toplam 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında “5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı.