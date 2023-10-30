Yalova’da faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, süs bitkisi üretim üssüne döndü. Geçtiğimiz yıl öğrencilerin üretimiyle 1 milyon 315 bin lira ciro yapan lise, yıl sonu itibarıyla 5 milyon lira ciroyu aşacak.

1993 yılında Süs Bitkileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla kurulan, 2015’te ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine katılan okulda kurulan modern serada öğrenciler çiçek üretimi yaparak piyasaya sunuyor. 2020 yılında kurulan akıllı seralarda her geçen üremini artıran okul hakkında bilgi veren Lise Müdürü Ercan Gökkaya, radyo-televizyon, gazetecilik, çocuk gelişimi, gıda, laboratuvar hizmetleri ve tarım alanlarında eğitim verdiklerini söyledi.

Yılda 2 milyon kök bitki üretimi

Okulda döner sermayeye en çok katkıyı tarım alanının sağladığını anlatan Gökkaya, yaklaşık 40 çeşitte yılda 2 milyon kökün üzerinde bitki ürettiklerini söyledi. Bunun yanı sıra peyzaj çalışmaları da yaptıklarını aktaran Gökkaya, şöyle konuştu:

"Kendi markalarımızı aldık. Markamız altında ’okulbahcesinde.com’ diye bir site kurduk. Oradan da satışlarımızı yapıyoruz. Bunun dışında Yalova merkezde, İDO’nun karşısında uygulamaları çiçek satış noktamız var. Seradan da satışlarımızı yapıyoruz. Yalova Belediye’mizin, Yalova’yı güzelleştirmek için peyzaj çalışmasında kullandığı çiçeklerin bir kısmını biz üretiyoruz. Daha önceki yıl hercai menekşe 120 bin ürettik. Bahar ayında kadifeleri ürettik. Bu yıl sonbaharda yine Yalova’nın içini şu an güzelleştiriyorlar. Hercai menekşelerini ürettik, teslimlerini yaptık. Şu an çuha bitkisi var. Çuha bitkisinin de üretimini gerçekleştiriyoruz. Tohumu attık, fide oldular. Fideleri aldık saksılara. Saksılarda yetişecek aralık gibi onların da teslimini yapacağız."

"Ciro bu yıl 5’e katlanıyor"

Gökkaya, şu ana kadar 3 milyona yakın bir ciro elde ettiklerini ve yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla bunun yıl sonuna kadar 5 milyon lirayı geçeceğini dile getirdi. Süs bitkisi üretiminde Yalova’nın önemli bir il olduğunu ve sektörün de kendilerini desteklediğini ifade eden Gökkaya, "Geçtiğimiz yıl 1 milyon 315 bin lira döner sermaye cirosu yapmıştı okulumuz. Bu yılki hedef bunu 5’e katlamak diyebilirim. Şu ana kadar 2023 yılında güzel gidiyor. Öğrencilerimiz üretiyor. Ürettiklerinden kazanıyorlar. Devletimize katma değer sağlıyoruz. Tarım alanında 3 öğretmenimiz yüksek ziraat mühendisidir. Alanlarında hakikaten iyiler. Sağ olsunlar bütün onların emeği ile bu aşamaya getiriyoruz. Öğrencilerimizin çok büyük emek ve katkıları var. Maşallah arı gibi çalışıyorlar. İşi de burada dört dörtlük öğreniyorlar. Özellikle staja gönderdiğimiz öğrencilerden sektör çok memnun. Çünkü burada temel uygulamaları öğrenip orada da kendilerini geliştirmiş oluyorlar" diye konuştu.

"İl dışında da peyzaj çalışmaları yapılıyor"

Yalova’nın yanı sıra il dışında da peyzaj çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekleyen Gökkaya, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın isteği, talepleri, direktifleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl Ankara’da Uzay Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin peyzaj çalışmasını tamamladık. Ankara’da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nin peyzaj çalışmasını yaptık. Düzce’de peyzaj çalışası yaptı. Yalova Meydan Komutanlığı, Yalova Liman Başkanlığı’nın sosyal tesislerinin peyzaj çalışmasını yaptık. Birkaç tane özelde yaptığımız işler var. Aynı zamanda Beşiktaş’ın eski kaptanlarından Samet Aybaba’nın burada bir yeri var. Onun da kısmet olursa peyzaj çalışmasını yapacağız. İl içinde, il dışında talepler doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz."

Gökkaya, Yalova Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.