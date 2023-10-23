Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) liselilere yönelik İngilizce kurs kayıtları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde kış dönemi dersleri başladı. Kış dönemini verimli geçirmek isteyen çocukların birbirinden farklı branşlarda eğitimler aldığı SGM’ler, alanında uzman kişileri çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik farklı branşta eğitimler gerçekleştirilirken Adapazarı SGM’de ise liselilere yönelik İngilizce dersleri de başlıyor. Bu çerçevede, Dil bilgisi içermeyen, konuşma pratiği odaklı olan İngilizce kurslarının kayıtları bugün başladı. ‘Speaking Clup’ adlı İngilizce kurs kayıtları sakarya.bel.tr üzerinden ve yüz yüze yaptırılabilecek. 30 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek olan kayıtların ardından ilk ders zili 1 Kasım Çarşamba günü çalacak.