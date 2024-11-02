DÜZCE (İHA) – Düzce’de başlatılan "Hediyem Oyuncağın Olsun" proje tanıtımları Akçakoca’da lise öğrencilerine yapıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz yıllarda başlatılan "Hediyem Oyuncağın Olsun" projesi bu dönemde de tüm ilçelerde aralıksız şekilde devam ediyor. Özellikle ihtiyaç sahibi okullardaki öğrencilere ulaştırılması planlanan oyuncaklar için Akçakoca’da lise öğrencilerine ve okul yöneticilerine proje ile ilgili bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi. Lise öğrencilerinin çocukluk zamanlarında kullandıkları oyuncakları talep eden müdürlük, bu oyuncakları ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edecek.