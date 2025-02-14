Yaşar Üniversitesi, üniversite hazırlık maratonu döneminde adayların doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak amacıyla "Yaşar’da Bir Gün" adı altında eğitim ve tanıtım günleri" düzenledi. İzmir ’den toplam 41 lisede eğitim gören 2 bin 500 öğrenci, eğitim ve tanıtım günlerine katılarak ilgi duydukları bölümlerde gerçekleştirilen örnek ders uygulamalarını izledi.

Sınav maratonunun sonuna yaklaşan lise son sınıf öğrencileri, doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak amacıyla Yaşar Üniversitesi Eğitim ve Tanıtım Günleri’ne katıldı. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde, üç gün boyunca, akademisyenlerinin gerçekleştirdiği örnek derslere katılan gençler, üniversite havasını da soluma fırsatı buldu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, tüm bölüm ve programlar hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerin, gelecek hedeflerini de doğru belirleyebilmeleri amaçlandı.

Mesleklerle tanışma

Örnek ders uygulamalarının yanı sıra seminerlerle de aday öğrencilere destek verildi. Yaşar Üniversitesinin akademik programları, eğitim olanakları, yurtdışı eğitim işbirlikleri, burs seçenekleri ve kampus imkanları hakkında da bilgi alan öğrenciler, tercih etmeyi düşündükleri bölümleri yerinde görüp inceleme olanağına da sahip oldu.

Yaşar Üniversiteli görevli öğrenciler eşliğinde kampüs turu yapan liseliler, kampüs yaşamını deneyimledi. Etkinliğe katılan liseliler ise örnek ders uygulamaları ile üniversite ortamını şimdiden görmenin, kendilerine motivasyon sağladığını belirtti.