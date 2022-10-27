Amasya’da Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, sonbaharda pastırma sıcaklarını fırsat bilip okul bahçesinde davulu-zurnalı halay keyfi yaptı. Şehre özgü yöresel yemeklerin ikram edildiği eğlenceye okul öğretmenleri de eşlik etti.

Amasya’da Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, sonbaharda pastırma sıcaklarını fırsat bilip okul bahçesinde davulu-zurnalı halay keyfi yaptı. Şehre özgü yöresel yemeklerin ikram edildiği eğlenceye okul öğretmenleri de eşlik etti.

Okulun UNESCO kulübü, şehrin coğrafi işaretlini yemeklerini bu yıl aralarına katılan öğrencilerine tanıtmak amacıyla etkinlik düzenledi. Baklalı dolma, keşkek, Amasya çöreği ve misket elması yiyen öğrenciler ardından davul-zurna eşliğinde oynayıp halay çektiler. Öğretmenler de coşkuya ortak oldu.

Öğrencilerine yemeklerden dağıtan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Burası Amasyamızın en başarılı öğrencilerinin bulunduğu fen lisemiz. Bu uygulamalar olmadan, Amasya’yı, kültürümüzü, milli geleneklerimizi tanımadan oluşan başarı başarı değildir” dedi. Türkmen, etkinliğin akademik başarıyı da destekleyeceğine inandığını belirtti.

Kastamonu’dan geldiği kentte okulun pansiyonunda kaldığını anlatan Azra Güleryüz, “Güzel bir gündü. Okulumuz bize hem akademik açıdan katkı sunarken bu tarz sosyal ve kültürel etkinliklerle eğlenmemizi de sağladı. Etkinlik sayesinde Amasya’nın yöresel yemeklerini tattık. Hem de oyunlarını öğrendik” diye konuştu.

Doktor olmayı hedefleyen öğrencilerden Ali Kalkan İse “Etkinliği güzel buldum. Zaten derslerden kafamız yorulmuştu. Böyle etkinliklerle kafamız dağılıyor” şeklinde konuştu.

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ile Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk de etkinliği düzenleyen okul müdürü Ahmet Eren’i kutladı.