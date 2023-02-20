Amasya’da meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri deprem bölgesindeki insanlara destek olup ısınmalarını sağlamak için 100 soba üretti.

Amasya’da meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri deprem bölgesindeki insanlara destek olup ısınmalarını sağlamak için 100 soba üretti.

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenleri iş adamlarının da desteğiyle satın aldıkları sac levhaları bir dizi işlemden geçirip şekillendirerek sobaya dönüştürdü. İçinde odunun yanı sıra kömür de yakılabilecek şekilde hazırlanan sobalar, depremin yıktığı illere gönderilecek.

Eğitim-öğretime ara verildiği dönemde okullarının yolunu tutan öğrencilerden Sungur Can Ateş, “Depremzedeler için çok üzülüyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla 100 soba yaptık. Üretimi sürdüreceğiz” dedi. Arkadaşı Talha Aydın da, bunun yanı sıra afetzedeler yararına SMS atıp yardım malzemeleri göndererek destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

40 binden fazla can kaybına ve büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli iki depremin yaralarının bir an önce sarılabilmesi için devlet-millet işbirliğinde çalışıldığını vurgulayan okul müdürü Niyazi Şişik de, “Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sadece bedenlerini değil gönüllerini de ısıtmak için bu işe koyuldular” diye konuştu.

Kullanılmayan eski sıraların tahta parçalarının da yakacak olarak sobaların yanına ekleneceğine değinen Niyazi Şişik, ayrıca hızlı bir şekilde organize olup hazırlanan yardım kolilerinin depremin vurduğu illere gönderilmesine katkıda bulunan öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve ailelerine de teşekkür etti.