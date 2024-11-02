Afyonkarahisar İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Makine ve Elektrik Bölümü öğretmenleri eşliğinde ziyaret ettikleri şehitliğin bakımını yaptılar.

İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Makine ve Elektrik Bölümü öğretmenleri eşliğinde Ben Her Yerde Varım projesi çerçevesinde İscehisar Giresunlular Şehitliğini ziyaret ettiler. Öğrenci ve öğretmenler şehitlikte ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve temizlik işlerini Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ve İscehisar Belediyesinin de desteğiyle gönüllü olarak yaptı. Öğretmen ve öğrenciler kendi memleketlerini bırakıp gurbet topraklarında can veren şehitler için bu faaliyetin kendileri için bir görev olduğunu dile getirdiler.