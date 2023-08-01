Yaşar Üniversitesi, bu yıl ilk kez lise öğrencileri için lise yaz okulu düzenledi. Akademik eğitimin yanı sıra sosyal aktivitelerin ve spor etkinliklerinin de olduğu program çerçevesinde lise öğrencileri, üniversite deneyimi yaşama fırsatı yakaladı ve ilgi duydukları bölümler hakkında bilgi sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi Merkezi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü tarafından, 17-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen lise yaz okuluna katılan 41 öğrenci, ilgi duydukları alana göre seçmiş oldukları eğitim programlarında on gün boyunca kırk beş saat eğitim aldı. Liseliler, Mühendislik ve Teknoloji Programında; "Blok Zinciri, NFT, Metaverse ve Siz", "Otomasyon: Robotlar, Cyborglar ve Nesnelerin İnterneti", "Bilgisayar Nasıl Çalışır?", "Enerji-Çevre İkilemi: Fütüristik Çözümler", "Makine Ögrenmesi ve Yapay Zeka" derslerini gördü. Tasarım ve Modelleme Programında ise "Tasarım Odaklı Düşünce ve İnovasyon", "Endüstriyel Tasarım", "Görsel İletişim, Tasarım ve Sanat", "3B Modelleme Eğitimi", "Bir Şehir İncelemesi: İzmir" dersleri yer aldı.

Öğrencilere seçmiş oldukları alanlarda akademik yetkinlik kazandırmanın yanı sıra; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda katkı sağlamayı hedefleyen lise yaz okulu, Selçuk Yaşar Kampüsünde tamamlandı. Öğrenciler 10 gün boyunca ders dışı faaliyet olarak; işaret dili eğitimi, etkin kariyer yönetimi eğitimi, dans atölyesi, makarna atölyesi, O Ses Yaşar, Youtuber Sohbetleri, İzmir Kültür Sanat Fabrikası gezisi, Yeşilova Höyüğü gezisi, boyoz partisi, sucuk ekmek partisi gibi toplam yirmi beş etkinliğe katıldı. Hem eğlenip hem öğrenen liseliler, program sonunda sertifikalarını alarak Yaşar Üniversitesi’nden güzel anılarla ayrıldı.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, lise yaz okulunun sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Lise yaz okulu benim bir rüyamdı. İzmir’de ilk yaz okulunu başlatmayı istemiştim. Bu yıl karşımda bu genç ve parlak yüzleri görmek beni çok mutlu ediyor. Bu yaz okulunu gerçekleştirdiğimiz için üniversitem adına gurur duyuyorum. Bilgi, bilgiye erişmek, bilimin ışığı diye hep duyarız. Gerçekten üniversitelerin misyonu sadece ve sadece bilgi vermek, bilimi öğretmek değil. Topluma katkı en az onlar kadar önemlidir. En zor şey insan yetiştirmek. Lise Yaz Okulu’na da Yaşar Üniversitesi’nin topluma bir hizmeti olarak bakıyorum. Sevgili öğrencilerimize bundan sonra hayatlarının tüm süreçlerinde başarılar diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla daima ileri gideceklerine ve Türkiye Cumhuriyeti’ni onlara emanet edeceğimiz için arkamıza bakmadan gururla yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.