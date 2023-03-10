Eskişehir Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri oyuncakları deprem bölgesinden gelen öğrencilerle paylaştı.

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bölgesinden gelen minik öğrenciler için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte lise öğrencileri miniklerle oyunlar oynayarak ve dans ederek keyifli vakit geçirdi. Lise öğrencileri, kendileri ürettikleri oyuncakları miniklerle paylaştı. Etkinlikte eğlenceli vakit geçiren miniklerin gülümsemesi yürekleri ısıttı.