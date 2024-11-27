Sakarya’da iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için lise öğrencilerine geri dönüşen atıkların ekonomiye katkısı ve doğa temelli çözümlerin etkileri anlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin uzmanları, özel atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri kazanılmasının önemini, geri dönüşümün ekonomiye katkısı ve sürdürülebilir çevre için yapılması gerekenler hakkında önemli aktarımlar yaptı. Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Serdivan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 3 ayrı lisede iklim değişikliği ve sıfır atık farkındalığı oluşturuldu. Eğitimlerde ayrıca iklim değişikliği mücadele, enerji ve su tasarrufu, bilinçli tüketim, emisyon azaltımı ve yeşil dönüşümle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

"Suları dikkatli harcamalı, enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Çevre Mühendisi Aydanur Nurcanlı, "Şehrimizde yıllık kişi başına düşen emisyon miktarının büyük kısmını ulaşım ve binalarda harcanan enerji miktarı oluşturmaktadır. Bu sebeple bireysel ve kurumsal sorumluluklarımızın farkına vararak günlük yaşantımızda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizde iyileştirmelere gitmeliyiz. Evlerimizde sularımızı dikkatli harcamak, toplu taşımaları tercih etmek, gereksiz enerji tüketimlerinin önüne geçmek bireysel sorumluluklarımızın başında geliyor" dedi.

"Yüzde 60 daha fazla kaynak kullanıyoruz"

Çevre Yüksek Mühendisi Dr. Yasemin Çalışkan ise "Yapılan araştırmalara göre, günümüz itibariyle yaşayan tüm insanlar olarak, gezegenimizin bize sağlayabileceğinden neredeyse yüzde 60 daha fazla kaynak kullanmaktayız. Yeraltı kaynaklarını doğanın onları yeniden üretip yerine koyma becerisinden daha hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Üstelik, 2030 sonrası doğal kaynaklarımızdan bazıları için yer altından çıkarmanın maliyetinin artık ticari açıdan kabul edilemeyecek boyutlara geleceği öngörülüyor. İş hayatında atık piller, elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, bitkisel atık yağ, atık madeni yağ ve tekstil atıklar olmak üzere atıkların yönetilmesi büyük önem arz ediyor" diye konuştu.