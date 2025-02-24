TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi açılışı, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) yapıldı.

ERÜ Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen açılışa TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Yarışma hakkında bilgiler veren TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, "56 yıldır bu yarışma yapılıyor. Bölgesel olarak düzenlenen bir yarışmadır. Sonra da Türkiye finali yapılacak. Kayseri ile birlikte 12 tane bölgede şu an eş zamanlı olarak açılış törenlerimiz yapılmaktadır. Kayseri Bölgemiz Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinden oluşmaktadır. Bu illerden toplamda bin 307 proje başvurusu yapıldı. Ön değerlendirme sonucunda 72 adet jüri üyesi görev yaptı. Bu puanlama sonucunda da ilk 100’e giren öğrencilerimizin projelerini buraya davet etmiş bulunuyoruz. 12 farklı alanda yarışmalarımız olacak. Önümüzdeki 2 gün bu alanlarda öğrencilerimiz jürilerin karşısına çıkacak ve projelerini savunacaklar. Mülakatlarını gerçekleştirecekler. Tekrar bir puanlama yapılarak bölge 1,2 ve 3.’sü derecesini alan projelerimizi belirlemiş olacağız" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, "Erciyes Üniversitesi olarak sizlere ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Net olarak bilinmeli ki proje yapma kültürü küçük yaşlardan itibaren gelişmektedir. Dolayısıyla burada aslında TÜBİTAK üzerine düşen görevi layığı ile yapmaktadır. Bu konularda da gerçekten Türkiye’de bilimsel araştırma süreçleri aklımıza geldiği zaman eşittir TÜBİTAK deriz. Bu manada da kurumsal olarak ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir ülkenin gelişimi, kendi gücünün artması ortaya koyduğu bilimsel çalışmalarla bire bir orantılı olarak ilerlemektedir. Bu konularda da önümüzü açmasından dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim siz değerli gençlerimizin buluşlarına , yeni fikirlerine düşünce ve projelerine çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra açılış kurdelesi kesilerek öğrencilerin projeleri incelenerek bilgi alındı.