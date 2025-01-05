İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, ‘Gameathon 4.0’ etkinliğini düzenledi. Etkinlikte, 72 lise öğrencisi 24 saat boyunca oyun tasarlamak için çaba gösterdi. Etkinlik sonunda geliştirilen 17 oyun, oyun firmalarında çalışan jüri üyeleri tarafından taktir topladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, hızla gelişen oyun sektörüne liseli gençlerin ilgisini artırmak amacıyla ‘Gameathon 4.0’ etkinliğini gerçekleştirdi. İzmir’deki liselerde eğitim gören 72 öğrenci, 24 saat boyunca en iyi oyunu tasarlamak için çalıştı. Zamanın önemini vurgulamak için ‘Bir Saniye Daha’ temasıyla düzenlenen etkinlikte 17 oyun geliştirildi. Macera, strateji, spor ve aksiyon gibi farklı konularda oyunlar hazırlayan gençler, etkinlik sonunda düzenlenen yarışmada birinciliğe ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Gençlerin projeleri, farklı oyun firmalarında çalışan jüri üyeleri tarafından büyük beğeni topladı.

İEÜ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlileri Dr. Hüseyin Tokat, Burak Evrentuğ ve Turgay Zülam’ın koordinasyonunda başarıyla düzenlenen Gameathon 4.0 etkinliğinin sponsoru ise bir teknoloji firması oldu. İEÜ Konferans Salonu’nda bir araya gelen gençler, oyun sektörünü tanıdı ve kendilerine doğru bir kariyer rotası belirlemek için tecrübe edindi. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu da etkinliği ziyaret ederek hem çalışmaları inceledi hem öğrencilerle sohbet etti. İEÜ Bilgisayar Programcılığı öğrencileri ise, liseli gençlere rehberlik yaparak oyun geliştirmeye ilişkin tüm süreçlerde destek sağladı.

İlk 3’e ödül

Geliştirilen tüm oyunlar, etkinlik sonunda jüri tarafından değerlendirildi. Oyun takımlarından Expendables, birinciliğe uzanarak 30 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Steel Ball Run ikinci olarak 15 bin TL’lik ödülü alırken, üçüncülüğe ulaşan Kosh90 takımı ise 10 bin TL ile ödüllendirildi.

Seneye de devam edecek

İEÜ Bilgisayar Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi Turgay Zülam, Gameathon etkinliğini önümüzdeki yıllarda da devam ettireceklerini belirterek, “Üniversitemize konuk olan öğrencilerimiz, 24 saat boyunca farklı oyun yazılımları kullanarak yenilikçi projeler geliştirdi. Oyun projelerini tamamlamak için oldukça yoğun bir şekilde gece geç saatlere kadar çalıştılar. Heyecan ve coşku dolu bir süreci tamamladık. Bizim amacımız, oyun sektörü ile öğrencileri tanıştırarak gençlerimizin 21’inci yüzyıl problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktı. Bunlara ek olarak, öğrencilerin oyun sektörü hakkında bilgi sahibi olmalarını da istedik. Liseli gençler, hem üniversite ortamını gördü hem de sektör temsilcileriyle birebir konuşma imkanı buldu” diye konuştu.