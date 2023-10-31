Osmangazi Belediyesi’nin Mevlana sevgisini gençlere aşılamak ve gönüllerindeki Mevlana’yı bulmak adına bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması başladı.

Osmangazi Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması ile edebiyat dünyasına yeni eserler ve şairler kazandırıyor. Türkiye genelindeki tüm lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihinin 15 Aralık 2023 olduğu belirtildi. Bu yılki konusu Mevlana’nın düşüncesi ve felsefesi meyan serbest olarak belirlenen yarışmaya katılan şiirlerin değerlendirmesi Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Saadettin Eğri, Mustafa Başpınar ve Ercan Yılmaz’dan oluşan jüri tarafından yapılacak.

Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması’na katılan gençlerin yeteneklerini keşfetme imkânı bulduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizlere farklı gönül pencereleri açan büyük âlimlerimiz, düşünürlerimiz eserleri ve felsefeleri ile bize emanettir. Onlara sahip çıktığımız, miraslarını yaşattığımız sürece maneviyatı korunmuş güçlü bir toplum olarak ayakta kalabiliriz. Bu kapsamda çocuklarımıza Mevlana sevgisini aşılamak ve gönüllerindeki Mevlana’yı bulmak adına bu yarışmayı 13 yıldır düzenlemekteyiz. Yarışmaya başvurular, 15 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine yapılabilecek. Yarışma sonunda birinciye 7 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ve 3 adet 2 bin liralık mansiyon ödülü verilecek. İnşallah, bu yıl da kütüphanelerimize yeni eserler kazandıracağız. Yarışmamıza katılacak tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.