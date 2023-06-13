Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet günü düzenlendi.

Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesi mezuniyet töreni İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Yardımcısı Meral Özdağ konuşma yaptı. Şefkatle kucaklayıp, erdem ve bilgiyle donatılan bir nesli mezun ettiklerini söyleyen Özdağ, “ Çocuklara olan desteklerinizin ve güvenin devamını temenni ederim. Değerli öğretmen arkadaşlarım. Bir anne ve baba şefkatiyle kucaklayıp erdem ve bilgiyle donattığımız bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz Onlara gösterdiğiniz rehberlik, şefkat ve ilgi için sizlere müteşekkirim. Sevgili genç arkadaşlarım, okula ilk başladığınız günden bugüne değin, eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız. Bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mevlit bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz okul anlarına dönüşecektir. Sizlere gelecekte başarıyla okulunuzu bizleri ve ailenizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır. Sevgili gençler, üç şeyden asla vazgeçmeyiniz. Sağlık, saygı ve sevgi. Bu üç şey size ailenize ve ülkenize mutluluk getirecektir. Sağlıklı düşünen insan çok çalışacak. Saygılı olan kişi başkalarını fark edecek ve sevgi dolu kişi de başta kendi ülkesi olmak üzere tüm insanlığı sevecektir. Hızla değişen bu dünyada değişime ayak uydurmak muasır medeniyetler seviyesine bizleri taşımak için şarttır. Sizlerden dürüst, çalışkan, sevgi dolu, adil iyi bir insana bağlı olmanızı arzuluyorum. Değerli gençler, ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. Bu gerçeği Ulu Önder Atatürk, bütün umudum gençliktedir ülkeyi bütün değerlerini gençlere emanet ederek göstermiştir. İnanıyorum ki sizler de umutları ve güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracaksınız. Bilim ve teknolojik gelişmeleri izleyecek, o gelişmeleri öğrenerek milletimizin değerli Evlatlarına hizmet olarak sunacaksınız. Bu da bütün kalbimle inanıyorum. Ülkemizin geleceği siz değerli gençlerimizin bundan sonraki her başarısı gurur kaynağımız olacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Okul Müdürü Yardımcısı Meral Özdağ tarafından dereceye giren öğrenciye plaket verilerek, kütüğe ismini çaktı. Anadolu Lisesi öğrencileri, bayrak ve flama gösterisinde bulundu. Akabinde 55 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildikten sonra müzik eşliğinde kepler havada uçuştu. Yağmurlu havaya aldırmayan öğrenciler sene sonu stresini doyasıya eğlenerek attılar. Öğretmenleriyle karşılıklı oynayan öğrencilerin mezuniyet kutlamaları toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.