Çilimli Anadolu Lisesi öğrencileri; Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İşletme Fakültesi’ni gezerek bilgi aldılar.

Çilimli Anadolu Lisesi’nden 4 öğretmen ve 50’ye yakın öğrenci, Orman Fakültesi bünyesindeki Herbaryum (DUOF), Doldurulmuş Hayvan Müzesi, Entomoloji Laboratuvarı gezdi. Orman Fakültesi’nin ardından, Düzce Üniversitesi Kütüphanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret eden konuk öğrencilere uygulamalı derslerden örnekler anlatıldı.

Eğitim Fakültesi’ndeki Fen Bilimleri Laboratuvarı ziyareti sonrasında İşletme Fakültesi ile Düzce Üniversitesi ziyaret programını tamamlayan öğrenciler; Orman Fakültesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İşletme Fakültesi hakkında Düzce Üniversitesi akademisyenleri tarafından bilgilendirildi.

Ziyaret sonunda İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nevin Özer tarafından Çilimli Anadolu Lisesi öğretmenlerine hediyeleri takdim edildi. Konuk öğretmenler ve öğrenciler, Düzce Üniversitesi’nin kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgi için teşekkürlerini iletti.