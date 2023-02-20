Kırşehir’de meslek lisesi öğrencileri depremzedelerin yaralarını sarmak için soba üretimi yapıyor.

Kırşehir’de meslek lisesi öğrencileri depremzedelerin yaralarını sarmak için soba üretimi yapıyor.

Pandemi döneminde yaptıkları çalışmalar ile takdir toplayan Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için teyakkuza geçti. Bir fabrikayı aratmayan lisede, depremzedeler için çadır ve hijyen malzemeleri üreten liseli öğrenciler, takdir topladı.

Okul Müdürü Turan Altıok, sorumluluk bilinciyle çalışmalar yürüttüklerini ve pandemi döneminde adeta fabrika görevi gören okulun her ferdinin deprem bölgesi için de aynı özveri ile çalışma yürüttüğünü söyleyerek, "Pandemi döneminde Mesleki ve Teknik okullarımız, elinden gelen her türlü gayreti gösterdi. Baktık ki sadece pandemi dönemleri değil afet durumlarında da sorumluluk bilincinde olmamız gerekiyordu. İlk etapta okulumuzun spor salonunu kan toplama merkezi olarak açtık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü talimatıyla deprem bölgesinde olan soba ihtiyacı için çalışmalar yürüttük. Soba, maske, battaniye ve temizlik ürünleri ihtiyaçlarından dolayı okulumuz metal işleri bölümü devreye girdi. İdareci, öğretmen ve öğrencilerimiz özverili bir çalışma yürüttü. Çadır içi ve çadır dışında kullanılmak üzere soba imalatı yapıldı" diye konuştu.