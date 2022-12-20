Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde yapılan Liseler Arası Bowling Etkinliğinde yaklaşık 2 bin öğrenci stres atıp eğlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde yapılan Liseler Arası Bowling Etkinliğinde yaklaşık 2 bin öğrenci stres atıp eğlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği protokol doğrultusunda düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile bu yıl da on binlerce öğrenci sporla buluştu. Büyükşehir Belediyesi, aynı organizasyon çerçevesinde 7 ilçedeki 14 okuldan yaklaşık 2 bin lise öğrencisini Liseler Arası Bowling Etkinliğinde buluşturdu. Korupark AVM Bowling Salonu’ndaki etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, liselilerin heyecanına ortak oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okul sporları etkinlikleriyle çocuk ve gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bugüne kadar Büyükşehir’in spor etkinliklerinden 1 milyon 600 bin çocuğun yararlandığını belirten Başkan Aktaş, “Çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Amacımız, spor alışkanlığı kazandırmak, gençlerimizin sosyalleşmelerini sağlamak ve yarışma heyecanı yaşamalarına katkıda bulunmak. Bunlar aynı zamanda, çocuklarımızın karar verme yeteneğinin ve kabiliyetlerinin gelişmesine yardımcı oluyor” dedi.

Her yaş grubuna spor

Proje çerçevesinde her yaş grubuna özel etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Macera Parkuru, Mangala Şenliği, Yüzme Öğreniyorum, Spor Tırı Köyümde, Sokak Basketbolu, Atletizm, 23 Nisan Çocuk Koşusu, Kayak Şenliği ve Özel Çocuklar Masa Tenisi Şenliği etkinliklerimiz ile her yaştan çocuğumuzu sporla buluşturduk. Lise öğrencilerimiz için de bowling, kızak, e-spor ve ayak tenisi turnuvaları düzenledik. En büyük yatırımımız geleceğimiz olan çocuklarımızdır. Onlar için ne yapsak az. Çocuklarımızın burada farklı bir ambiyans yaşadığına bizzat şahit olduk. Katılan sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise, “Bu etkinliklerle gençlerimiz kendilerini çok iyi hissediyor. Gerçekten etkinliklerimiz çok çarpıcı bir şekilde ön plana çıkıyor. Gençlerimiz hem eğleniyor hem de içlerindeki pozitif enerjiyi atıyorlar. Gayemiz sağlıklı nesiller yetiştirmek” şeklinde konuştu.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı bowling organizasyonuna katılan liseliler de kendilerine böyle bir imkan sunulduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.