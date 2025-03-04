Sarıgöl’de düzenlenen ’Bir yıldız, bir hilal; İlelebet İstiklal’ temalı liseler arası bilgi yarışması büyük bir heyecana sahne oldu.

Sarıgöl Atatürk Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen Yarışmaya Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Dört okulun katıldığı yarışmada, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri kıyasıya mücadele etti.

Bilgi dolu ve çekişmeli geçen yarışmanın sonunda Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi birinci olarak ilçeyi Manisa’da düzenlenecek yarışmada temsil etme hakkı kazandı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz tarafından takdim edildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Öğrencilerimizin milli ve manevi değerler konusundaki bilgi birikimini artırmayı amaçlayan bu anlamlı etkinlik, geleceğin teminatı gençlerimizin vatan sevgisini ve tarih bilincini pekiştirmesi açısından büyük bir önem taşıdı. Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi’ni tebrik eder, ilde düzenlenecek yarışmada başarılar dilerim." dedi.